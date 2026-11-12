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Sofia Goggia a Copper Mountain Colorado: allenamenti test per Coppa del Mondo

Sci

Anche la campionessa bergamasca in partenza per Copper Mountain, insieme alle altre azzurre Bassino, Pirovano e Zenere: dopo il malore accusato in Argentina e i problemi di salute dovuti a un virus, Sofia Goggia continuerà ad allenarsi negli Usa per proseguire la preparazione in vista del gigante di Killington in programma sabato 28 novembre

GOGGIA, I MALORI E COME STA

C’è anche Sofia Goggia tra le azzurre dello sci che partiranno per la trasferta americana. Dopo i malori accusati questa estate in Argentina durante la preparazione, il ritorno in Italia e le cure per gli effetti di un virus particolarmente aggressivo, è il momento di tornare a pensare esclusivamente alla preparazione atletica e alle gare per la campionessa azzurra. La sciatrice, vincitrice di tre medaglie olimpiche, è in partenza insieme a Marta Bassino, Laura Pirovano e Asja Zenere, con destinazione Copper Mountain. Lì, le azzurre proseguiranno la preparazione in vista del gigante di Killington, in programma sabato 28 novembre. Il giorno successivo, è previsto uno slalom, poi in Canada sono in programma due giganti a Mont Tremblant (sabato 5 e domenica 6 dicembre). A chiudere, la trasferta americana, le due discese e il supergigante di Beaver Creek, da venerdì 11 a domenica 13 dicembre. Un appuntamento, quest’ultimo, a cui prenderà naturalmente parte anche il resto della squadra della velocità femminile, che invece preparerà il viaggio negli Stati Uniti a Solda (Bz) dal 13 al 18 novembre con Roberta Melesi, Sara Allemand, Teresa Runggaldier, Sara Thaler, Nadia Delago, Nicol Delago ed Elena Curtoni. 

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