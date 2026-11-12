Anche la campionessa bergamasca in partenza per Copper Mountain, insieme alle altre azzurre Bassino, Pirovano e Zenere: dopo il malore accusato in Argentina e i problemi di salute dovuti a un virus, Sofia Goggia continuerà ad allenarsi negli Usa per proseguire la preparazione in vista del gigante di Killington in programma sabato 28 novembre
C’è anche Sofia Goggia tra le azzurre dello sci che partiranno per la trasferta americana. Dopo i malori accusati questa estate in Argentina durante la preparazione, il ritorno in Italia e le cure per gli effetti di un virus particolarmente aggressivo, è il momento di tornare a pensare esclusivamente alla preparazione atletica e alle gare per la campionessa azzurra. La sciatrice, vincitrice di tre medaglie olimpiche, è in partenza insieme a Marta Bassino, Laura Pirovano e Asja Zenere, con destinazione Copper Mountain. Lì, le azzurre proseguiranno la preparazione in vista del gigante di Killington, in programma sabato 28 novembre. Il giorno successivo, è previsto uno slalom, poi in Canada sono in programma due giganti a Mont Tremblant (sabato 5 e domenica 6 dicembre). A chiudere, la trasferta americana, le due discese e il supergigante di Beaver Creek, da venerdì 11 a domenica 13 dicembre. Un appuntamento, quest’ultimo, a cui prenderà naturalmente parte anche il resto della squadra della velocità femminile, che invece preparerà il viaggio negli Stati Uniti a Solda (Bz) dal 13 al 18 novembre con Roberta Melesi, Sara Allemand, Teresa Runggaldier, Sara Thaler, Nadia Delago, Nicol Delago ed Elena Curtoni.