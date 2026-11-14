Biathlon, Lisa Vittozzi 2^ nello sprint di coppa del mondio a Geilobiathlon
L'azzurra seconda nello sprint femminile di coppa del mondo di biathlon a Geilo (Norvegia). Vittozzi - senza errori dal poligono - è stata preceduta dalla padrona di casa Guro Ytterhus. Terza posizione per la polacca Kamila Zuk
Secondo posto di Lisa Vittozzi nella sprint femminile che ha aperto il "Sesongstart" di Geilo, in Norvegia. La campionessa olimpica di Sappada è giunta al traguardo senza errori, con un ritardo di 9"6 dalla vincitrice di casa Guro Ytterhus, vincitrice senza errori con il tempo di 21’27”2, , ha completato il podio la polacca Kamila Zuk a 11″6, anche lei con uno 0. Quarta posizione per la campionessa olimpica della specialità Maren Kirkeeide. Positive anche le prove delle altre azzurre iscritte: Michela Carrara è finita decima a 39"3 con un errore in piedi, Fabiana Carpella 16esima a 1'10"1 con due errori in piedi e Martina Trabucchi diciottesima a 1'15"2 senza errori, quarantesima Samuela Comola a 2'10"6 con due errori in piedi. Non ha gareggiato Hannah Auchentaller.