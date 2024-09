Terminata la prima fase del Round Robin della 37^ America's Cup con il secondo posto di Luna Rossa, la competizione velica più importante del mondo riprenderà il prossimo 14 settembre con le semifinali, ovviamente in diretta su Sky. Qualche giorno di pausa, dunque, per riposare ma anche per approfondire qualcuno dei tanti aspetti delle AC75. Come, ad esempio, le figure dei cyclors, i veri motori di queste astronavi del mare. Scopriamoli anche attraverso le parole di Paolo Simion, cyclor di Luna Rossa