La grande famiglia delle donne di Luna Rossa

Giulia, Maria, Sara, Vittoria, Alice, Giovanna, Clelia e Bianca: sono alcune delle ragazze che hanno portato Luna Rossa in cima al mondo nella prima edizione in assoluto della Women's America's Cup. Un successo preparato e studiato nei minimi dettagli con mesi e mesi di duro lavoro, una dedizione alla causa inimmaginabile per chi segue la vela da casa, un gruppo che diventa (per forza di cose) famiglia. Prossimo passo? Un equipaggio misto, perché no