Un tuffo nella Barcolana dalle grandi altezze

Ogni ottobre la Barcolana trasforma il Golfo di Trieste in una festa della vela, capace di riunire professionisti e appassionati. Ma il mare è anche il terreno di Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, medaglie europee nei tuffi dalle grandi altezze: due storie diverse, unite dal legame con la propria città e dall'amore per l'acqua
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi