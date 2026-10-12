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la storia

Un tuffo nella Barcolana dalle grandi altezze

Andrea Colnago

Andrea Colnago
©Getty

Ogni ottobre la Barcolana trasforma il Golfo di Trieste in una festa della vela, capace di riunire professionisti e appassionati. Ma il mare è anche il terreno di Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, medaglie europee nei tuffi dalle grandi altezze: due storie diverse, unite dal legame con la propria città e dall'amore per l'acqua

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