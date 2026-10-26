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Luna Rossa: Francesco Bruni passa al Team Alinghi per l'America's Cup 2027

america's cup

Francesco Bruni lascia Luna Rossa ed approda al Team Alinghi in vista dell'America's Cup 2027, in programma a Napoli (e in diretta su Sky Sport e NOW). Il timoniere siciliano aveva guidato l'imbarcazione italiana ad Auckland 2021 e Barcellona 2024

Cambio in casa Luna Rossa in vista dell'America's Cup 2027, in programma a Napoli e in diretta su Sky Sport e NOW. Francesco Bruni lascia infatti il team italiano per approdare agli svizzeri di Alinghi. Il timoniere siciliano aveva guidato Luna Rossa al timone nelle due campagne di America's Cup di Auckland 2021 e Barcellona 2024. "Luna Rossa sigla un accordo per il passaggio di Francesco Bruni a Tudor Team Alinghi. Auguriamo a Francesco Bruni il meglio per questa nuova avventura", si legge nella nota di Luna Rossa. 

Bruni: "Impaziente di cominciare il nuovo lavoro"

"Sono davvero entusiasta di unirmi al Tudor Team Alinghi, uno dei nomi iconici dell’America’s Cup - ha dichiarato Bruni -. Non vedo l’ora di tornare al timone e di contribuire alle prestazioni della squadra, e vorrei ringraziare Luna Rossa per avermi permesso di compiere questo passo. Molti dei miei nuovi compagni di squadra sono persone che conosco bene e che rispetto profondamente, e sono impaziente di iniziare a lavorare con loro”. Ernesto Bertarelli, proprietario del Tudor Team Alinghi, ha aggiunto: “Sono grato a Luna Rossa per aver acconsentito al trasferimento di Francesco. Porta con sé un talento eccezionale al timone, insieme a un’energia e a un entusiasmo che sapranno contagiare tutti coloro che lo circondano. Sono felicissimo di accoglierlo nella squadra". 

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