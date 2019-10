Netflix è arrivato su Sky Q: la guida

Come acquistare l’offerta?

Acquistare Intrattenimento plus è facilissimo: niente chiamate, niente attese, si acquista direttamente da Sky Q con il telecomando, in pochi semplici passaggi. Devi andare sulla Home di Sky Q > Serie TV > Netflix e seleziona Intrattenimento plus, oppure pronunciare “Intrattenimento plus” col controllo vocale del tuo telecomando. Ti basterà inserire il tuo PIN per confermare l’acquisto.

Quanto costa?

I clienti Sky Q con Sky TV e Sky Famiglia possono sottoscrivere l’offerta al prezzo di €9,99 al mese. Per i clienti che non hanno ancora sottoscritto il pacchetto Sky Famiglia, aggiungere Intrattenimento plus costa 15,39€. L’offerta Intrattenimento plus sarà inoltre disponibile entro dicembre anche per tutti i nuovi clienti Sky che la potranno attivare al momento dell’acquisto del proprio abbonamento Sky. Chi ha già un abbonamento Netflix può decidere di sottoscrivere Intrattenimento plus anche mantenendo il proprio profilo Netflix, per beneficiare dell’esperienza di visione di Sky Q e dei vantaggi di prezzo di questa offerta, oppure può fruire del servizio Netflix direttamente attraverso l’app disponibile su Sky Q.

Cosa include l’offerta?

L’offerta include il piano Netflix Standard (visione in HD e su 2 schermi in contemporanea, del valore di €11,99). I clienti Sky Q Platinum che già vedono Sky su tutte le TV di casa, allo stesso prezzo hanno invece il piano Netflix Premium (visione in 4K e su 4 schermi in contemporanea, del valore di €15,99).

Per qualsiasi altra info visita il sito sky.it/netflix