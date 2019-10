X Factor 2019, tutto è pronto per i Live. Le novità, le squadre, gli ospiti

Il team creativo dei Live

Per il secondo anno alla direzione creativa di X Factor ci sarà Simone Ferrari che contribuirà a realizzare uno spettacolo musicale e televisivo unico.

Confermatissimi Luigi Antonini, che con la sua regia ha imposto X Factor come punto di riferimento per gli show musicali italiani, lo scenografo Luigi Maresca, il light designer Ivan Pierri e lo stylist Nicolò Cerioni. A questi nomi, il cui lavoro rende X Factor uno show tra i più moderni e ricercati, al pari dei più spettacolari eventi internazionali, si aggiungono alcune new entry: Lulu Helbaek, Sergio Pappalettera e Nathan J Clarke.

Lulu ricopre il ruolo di Associate Creative Director; è regista di grandi show in tutto il mondo e contribuirà, con la sua visione, all’assetto visivo e creativo di X Factor. Sergio è l’Art Director Video, da più di 30 anni i suoi lavori sono un punto di riferimento a livello artistico e stilistico in ambito musicale e non solo. Nathan è il coreografo, un’eccellenza nel panorama anglosassone, ha lavorato con Will.i.am, Kylie Minogue, Rita Ora, Boy George, per citarne solo alcuni.

Gli ospiti del primo Live

Il primo live di X Factor 2019 si accende con la presenza di due ospiti d’eccezione: MIKA, la star internazionale amatissima dal pubblico dello show e non solo, e COEZ, il cantautore romano entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia italiana.

Per Mika si tratta di un atteso e assai gradito ritorno, per 3 edizioni è stato protagonista indiscusso e inconfondibile al tavolo dei giudici del talent show. Eclettico protagonista di una straordinaria carriera artistica, con certificazioni d’oro e di platino in 32 Paesi del mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti, Mika torna per una notte a X Factor per una performance inedita e sorprendente e per presentare il suo ultimo lavoro, il disco “My Name Is Michael Holbrook”, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il “Revelation Tour”.

Coez, 10 anni di carriera solista, oltre 20 dischi di platino, centinaia di migliaia di spettatori ai suoi live, centinaia di milioni di visualizzazioni per i suoi video su Youtube: il cantautore, uno dei più interessanti del panorama musicale italiano, entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia, sceglie il palco dell’X Factor Dome, nella “prima” del live 2019, per esibirsi come ospite speciale della puntata. Portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo pop italiano, Coez con i suoi claim e la sua scrittura ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop con cui ha dominato e continua a dominare le classifiche: i singoli “È sempre bello” (4 platini), “Domenica” (1 platino) e “La tua canzone” (1 oro), estratti dal suo ultimo disco “È sempre bello” (certificato oro), sono le più recenti hit del cantautore in rotazione radiofonica. Il live show di ‪Coez, “È sempre bello in tour”, prosegue il successo dell’album e attualmente lo sta portando sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia.

Il nuovo X Factor Dome

Quest’anno, lo show di Sky prodotto da Fremantle cambia casa e approda in una nuova e spettacolare location, un vero e proprio Dome in cui prenderà vita una macchina produttiva colossale. Ci sono 300 persone impiegate per il montaggio del palco la cui superficie calpestabile è di ben 800 metri quadrati. Sono state montate 1,5 km di americane, più 250 mq di ledwall - di cui 200 metri quadrati movimentati tramite software su binari e sistema di pompe idrauliche - e 4 pedane di 8,5 x 2 metri ciascuna, automatizzate con software custom. L’allestimento prevede 50 metri di binari telecamere, 30 metri di binari telecamere remotati, 15 telecamere - di cui una Dynamicam volante – 20 chilometri di cavi, 20 motori a velocità variabile, 40 metri di sipari per ingresso scene, 18 motori kinesys per movimentazione del tetto con 70 luci motorizzate e 500 metri di scenoluminoso. In totale sono oltre 200 le persone che lavorano dietro le quinte ogni settimana per preparare lo show.

L'Extra Factor

Rivoluzione a Extra Factor, il format si rinnova completamente diventando un vero e proprio late night show. I quattro giudici di X Factor 2019, un secondo dopo l’eliminazione al termine della puntata, continueranno a confrontarsi sulla serata insieme a numerosi ospiti.

A guidare lo show, una nuova promessa del cinema italiano e già rivelazione comica del web, la giovane attrice PILAR FOGLIATI, e una presenza speciale che porterà il proprio punto di vista unico: la nuova star della musica italiana, l’eclettico ACHILLE LAURO. Quest’ultimo nella rubrica AL CONFIDENTIAL passerà ogni settimana a trovare i ragazzi nel loft per raccogliere le loro impressioni sul percorso che stanno facendo, sulle emozioni che provano, cercando di consigliarli al meglio e essere il loro "fratello maggiore". Con un tono amichevole e divertito Achille Lauro sarà il loro motivatore, spronando e rassicurando i ragazzi durante questa loro avventura musicale.

Ad animare la discussione e intrattenere il pubblico, nel corso della serata, si avvicenderanno diversi personaggi e ci saranno diversi “approfondimenti”: i riassunti musicali di Andrea Di Marco, le folli interviste di Danilo da Fiumicino, gli interventi della critica musicale Giulia Cavaliere, le incursioni comiche della rivelazione di Italia’s got talent Francesco Arienzo e le esibizioni di alcuni “talenti fuori dagli schemi”, i concorrenti più stravaganti emersi dai casting di quest’anno.

Ogni settimana la star di YouTube The Andre proporrà una cover inedita, realizzata insieme a una guest star della musica. A completare la serata ci saranno i doppiaggi esilaranti di MoreCosmaPlease e una serie di video in esclusiva de Le Coliche.

Achille Lauro e Pilar Fogliati