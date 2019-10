X Factor 2019, orari e dove vedere la seconda puntata dei Live del talent show

Con l’eliminazione, la scorsa settimana, di Mariam Rouass, concorrente della squadra Under Donne guidata da Sfera Ebbasta, la competizione di X Factor 2019 è entrata ufficialmente nel vivo. Stasera, giovedì 31 ottobre, alle ore 21.15, nel secondo Live del talent di Sky, i giudici Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta si batteranno per difendere le proprie squadre. Ospiti della serata, Lewis Capaldi e i Maneskin

Entra nel vivo la gara tra i ragazzi e si accende anche quella tra i giudici: dall’X Factor Dome, Alessandro Cattelan presenta stasera il secondo appuntamento con i Live del talent di Sky.

L’opening di questa settimana è all’insegna del Green: da sempre X Factor è sensibile ai temi legati all’ambiente e al rispetto della natura e del pianeta. Anche Intesa San Paolo, main partner del programma, ha deciso di sposare questa causa con l’iniziativa "Sounds Green. L’albero è vita”, che ha ideato in collaborazione con Legambiente, con l’obiettivo di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane.

All’inizio della puntata l’ospite internazionale LEWIS CAPALDI, al debutto su palco di X Factor, interpreterà insieme ai concorrenti la sua hit Someone You Loved, inno dell’amore universale. L'artista rivelazione scozzese, che con il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent - pubblicato nel 2019 - ha conquistato la prima posizione dei dischi più venduti nel Regno Unito e in tutto il resto dell'Europa, arriva a X Factor fresco del primo posto anche nella classifica americana e presenterà il suo ultimo successo Hold Me While You Wait.

Ospiti all’X Factor Dome anche i MÅNESKIN. Per loro si tratta di un ritorno sul palco dove è iniziato il successo da record. La band romana che si esibirà sulle note di Le Parole Lontane, già disco d’oro, ha conquistato 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 230 milioni di stream su Spotify, collezionando più di 140.000 biglietti venduti con 66 date soldout in Italia e in Europa.

La sfida tra i concorrenti ancora in gara – nella puntata in onda stasera, giovedì 31 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il mercoledì in prima serata, in chiaro su TV8 - si svolge in due classiche manche: gli 11 concorrenti si sfideranno per convincere pubblico e giudici e continuare così il loro percorso verso la finale del Mediolanum Forum di Assago.

Ogni giudice ha compiuto le proprie assegnazioni: Malika ha deciso di affidare ai suoi Under Uomini solo brani italiani interpretati da donne, quindi Enrico Di Lauro interpreterà Cieli immensi di Patty Pravo, Lorenzo Rinaldi canterà La notte di Arisa, mentre a Davide Rossi è stato assegnato In alto Mare di Loredana Bertè.

Sfera per le sue Under Donne ha deciso di dare Summertime Sadness di Lana Del Rey a Giordana Petralia e Fix You dei Coldplay a Sofia Tornambene.

Samuel - al timone dei Gruppi – ha assegnato 7 Rings di Ariana Grande ai Sierra, Clocks Go Forwards di James Bay ai Seawards e infine Take Ü There di Skrillex, Diplo ft. Kiesza ai Booda.

Infine, Mara proverà a stupire il pubblico avendo dato a Nicola Cavallaro Old Town Road di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Scomparire di Giovanni Truppi ad Eugenio Campagna e My Sweet Lord di George Harrison a Marco Saltari.

Secondo appuntamento anche per EXTRA FACTOR, il late night show capitanato da Pilar Fogliati e dal suo compagno di viaggio Achille Lauro. Quest’ultimo racconterà, nella sua rubrica settimanale AL CONFIDENTIAL, le impressioni dei ragazzi sul percorso che stanno facendo, le loro emozioni e i loro timori della settimana appena trascorsa.

Tutti i giorni alle 19.35 l’appuntamento è con X FACTOR DAILY, capitanato da Luna Melis. La giovanissima rapper sarda segue la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live. Immancabile, ogni sabato alle 18.30 su Sky Uno, l’appuntamento anche con X FACTOR WEEKLY, che oltre a ripercorrere i momenti più salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.