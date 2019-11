X Factor, stasera il terzo Live. Due le eliminazioni

Sono dieci i concorrenti di X Factor che stasera, giovedì 7 novembre, alle ore 21.15 su Sky Uno, si sfideranno nel terzo Live per continuare il proprio percorso nella gara. Per tutti, il primo obiettivo, quello di riuscire a presentare tra due settimane il proprio inedito, si avvicina sempre di più. Ospite della serata, Marracash

E' ora del terzo Live show: Malika Ayane e Sfera Ebbasta gareggiano con due concorrenti, mentre sono ancora intatte le squadre di Mara Maionchi e Samuel. Sul palco, Alessandro Cattelan guiderà la gara e accompagnerà giudici e concorrenti nel meccanismo di questa settimana: una sfida al cardiopalmo che prevede due manche con altrettante eliminazioni. Il primo concorrente abbandonerà la corsa verso la finalissima al Mediolanum Forum di Assago al termine della prima manche, che vedrà i concorrenti impegnati in un mash-up dei propri cavalli di battaglia. A seguire, i nove rimasti si esibiranno in una sfida con un unico round in cui i due meno votati dovranno sottoporsi al giudizio del televoto.

Tra gli OVER, squadra di Mara Maionchi, Eugenio Campagna proporrà il suo inedito “Cornflakes”; Nicola Cavallaro canterà “Happy” di Pharrell Williams; Marco Saltari, invece, porterà sul palco “Foxey Lady” di Jimi Hendrix.

Samuel ha assegnato ai suoi GRUPPI i seguenti brani: “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De André ai Sierra; “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco ai Seawards; “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo ai Booda.

Malika, per i suoi ragazzi degli UNDER UOMINI, ha scelto: “Baby I Love You” dei Ramones per Lorenzo Rinaldi; e “Why'd You Only Call Me When You're High?” degli Arctic Monkeys per Davide Rossi.

Infine, per la categoria delle UNDER DONNE, Sfera ha dato “Bellyache” di Billie Eilish a Giordana Petralia e “C’est la vie” di Achille Lauro a Sofia Tornambene.

Nell’X Factor Dome, l’ospite di questa settimana è MARRACASH, che presenterà il suo nuovo disco “Persona”. Dopo tanta attesa da parte dei fan, l’album arriva come simbolo di una crescita, soprattutto delle due anime del “king del rap”. Come ha affermato lo stesso rapper, i brani presenti nell’album – ricco di featuring – sono fatti di “carne, ossa e sangue”: il corpo che Marra e Fabio, il suo vero nome, condividono da sempre diventa in questo album il mezzo di comunicazione tra i due.

La puntata di questa sera – in onda giovedì 7 novembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il mercoledì in prima serata, in chiaro su TV8 – sarà invece aperta da un opening che vedrà protagonisti proprio Malika, Samuel e Sfera, che saliranno sul palco dell’X Factor Dome per eseguire alcuni dei loro pezzi di maggiore successo.

Gli altri appuntamenti: Extra Factor e X Factor Daily

Terzo appuntamento anche per EXTRA FACTOR, il late night show capitanato da Pilar Fogliati e dal suo compagno di viaggio Achille Lauro. Quest’ultimo racconterà, nella sua rubrica settimanale AL CONFIDENTIAL, le impressioni dei ragazzi sul percorso che stanno facendo, le loro emozioni e i loro timori della settimana appena trascorsa.

Tutti i giorni alle 19.35 l’appuntamento è con X FACTOR DAILY, capitanato da Luna Melis. La giovanissima rapper sarda segue la vita di tutti i giorni nel loft e la preparazione dei concorrenti al live. Immancabile, ogni sabato alle 18.30 su Sky Uno, l’appuntamento anche con X FACTOR WEEKLY, che oltre a ripercorrere i momenti più salienti della settimana, mostrerà il primo concerto live dell'eliminato.