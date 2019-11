Coppa del Mondo biathlon, Italia oro nella staffetta mista: terzo trionfo nella storia

Trionfo azzurro a Oestersund: impeccabili Vittozzi, Wierer, Hofer e Windisch, che hanno tenuto dietro Norvegia e Svezia. Per l’Italia è il terzo successo nella storia

Inizia nel migliore dei modi la Coppa del Mondo di biathlon per l’Italia. Il quartetto azzurro formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch ha dominato la staffetta mista di Oestersund, la prima tappa stagionale, rimanendo davanti a tutti dal primo all’ultimo metro. 1h05’56”1, questo il tempo con cui l’Italia ha trionfato davanti alla Norvegia, seconda a 4”1, e alla Svezia, terza a 59”9. La staffetta vincente ha visto prima impegnate le due ragazze, che hanno portato avanti la gara in maniera impeccabile: velocità sugli sci e precisione al tiro. Il cambio con i colleghi maschi è arrivato con un margine di 39”3 sulla Germania. Hofer prima e Windisch poi hanno mantenuto il vantaggio sugli avversari: l’Italia ha chiuso davanti a tutti, raggiungendo così il terzo successo mondiale nella storia in questa specialità.