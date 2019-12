"Crazy for football" chiude la rassegna Cinemind dedicata alla salute mentale

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 20.00 si svolgerà al museo Macro Asilo di Roma la serata conclusiva del progetto CINEMIND, rassegna cinematografica itinerante dedicata alla salute mentale, promossa dalla European Culture and Sport Organization (ECOS) e finanziata dal MIUR e MIBAC, attraverso l’azione “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival”. Nell'ambito di CINEMIND sono state realizzate sei proiezioni per le scuole, di film e documentari inerenti al tema della salute mentale, proponendo al termine della proiezione un dibattito tra gli studenti, i protagonisti del film e un medico psichiatra con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema del disagio psichico. La rassegna ha raggiunto oltre 700 studenti nelle città di Roma, Sulmona e Lampedusa. La serata conclusiva al Macro Asilo ospiterà lo slide show fotografico di Andrea Boccalini, sull’ultima edizione della “Dream World Cup di Roma 2018”, il campionato del mondo di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale, con le testimonianze di alcuni partecipanti: il CT Zanchini, il dr. Santo Rullo, medico psichiatra e i giocatori Armanni, Manzini, Licata e Della Spina.