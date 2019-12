Floyd Mayweather e il Natale esagerato: che regalo per la figlia

Per chi frequenta Instagram ed è appassionato di sport le eccentricità social di Floyd Mayweather non dovrebbero essere più una grande sorpresa. L’ex campione di pugilato, infatti, quasi quotidianamente fa sfoggio della sua incredibile ricchezza accumulata a furia di incontri e sponsorizzazioni milionarie attraverso la pubblicazione di video nei quali ritrae spesso stanze intere piene di dollari oppure le sue collezioni infinite di orologi preziosi, ma in occasione di questo Natale si è evidentemente superato al punto da far trasalire anche la figlia, Lyanna Mayweather. Per festeggiarla, infatti, l’ex pugile le ha fatto trovare un regalo molto speciale, nonché ovviamente molto costoso: una Mercedes G63 AMG, modello V8 Biturbo, dal valore di 180 mila euro. Una sciocchezza, insomma. Decisamente inattesa da Lyanna, però, che sempre su Instagram, tra le sue storie, ha commentato con un “OMG, OMG, OMG! (Oh mio Dio, ndr) Il miglior Natale di sempre”.