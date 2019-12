Gran Sasso, tre alpinisti morti in poche ore

Due alpinisti sono morti oggi sul Gran Sasso, sul versante teramano. Le vittime, che facevano parte di una cordata di tre persone, sarebbero scivolate sulla neve, finendo a valle. Il terzo, illeso, ha chiamato il 112. Le operazioni di recupero dei due alpinisti - che avevano pernottato al rifugio Franchetti - sono ancora in corso da parte di numerose squadre del Soccorso Alpino, in queste ore impegnate nel recupero del corpo di un'altra escursionista trovata morta all'alba nella stessa zona. La vittima del giorno precedente è Franca Di Donato, 49 anni. L'elicottero del 118 ha avvistato il corpo nel vallone dei Ginepri, a circa 2500 metri di altitudine, per poi procedere con le operazioni di recupero.