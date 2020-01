The New Pope: al via il 10 gennaio la nuova serie di Paolo Sorrentino

Arriva in esclusiva per l’Italia, su Sky Atlantic e NOW TV, venerdì 10 gennaio , The New Pope , la serie Sky Original creata e diretta da Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich . E' il secondo progetto per la tv ambientato dal regista Premio Oscar in Vaticano

Arriva venerdì 10 gennaio dalle 21.15 la seconda serie, creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, ambientata in Vaticano. The New Pope è una serie originale SKY-HBO-CANAL +, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Il distributore internazionale è Fremantle.

22 settimane di riprese, 4500 costumi, ben 450 papaline e cappelli e più di 500 croci, fra quelle preziose per cardinali e vescovi e quelle per suore, frati e ordini religiosi, per una serie di caratura internazionale nella produzione e nel cast: fra protagonisti e figurazioni (più di 9mila), sul set attori provenienti da 65 Paesi nel mondo.

Il cast

Oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, nel cast Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini, per una serie che vedrà nel cast anche due guest star d’eccezione, Sharon Stone e Marilyn Manson.