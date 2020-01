Laureus Sports Awards: tutte le nomination

La rivelazione e il ritorno dell'anno

La 15enne Cori “Coco” Gauff, rivelazione del tennis, è in lizza per aggiudicarsi il Laureus World Breakthrough of the Year (Rivelazione dell’anno) insieme alla tennista canadese, nonché prima donna a vincere un US Open al suo debutto, Bianca Andreescu, il primo vincitore colombiano di tutti i tempi del Tour de France Egan Bernal, la sorprendente nazionale giapponese di rugby maschile, che ha fatto parlare di sé nella Coppa del mondo di rugby, l'ex campione dei pesi massimi nella boxe Andy Ruiz Jr e la star del nuoto americana Regan Smith.

I candidati al Laureus World Comeback of the Year (Ritorno dell’anno) esaltano la determinazione e la tenacia degli atleti che hanno superato ostacoli e difficoltà, tornando con successo sul campo di gioco. Andy Murray, che dopo due interventi all’anca ha vinto il primo titolo ATP, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da 31 mesi, contende l'ambito premio al Liverpool, capace di imporsi nella semifinale di UEFA Champions League. Tra i nominati ci sono anche la 19enne pilota tedesca di Formula 3 Sophia Flörsch, tornata in pista dopo che la sua monoposto ha urtato una barriera a 273 km orari in gara nel 2018, la star australiana del rugby Christian Lealiifano, tornato a rappresentare il suo Paese nella Coppa del mondo di rugby, dopo aver sconfitto la leucemia, la star del basket Kawhi Leonard che, dopo l’infortunio, ha contribuito al primo anello NBA dei Toronto Raptors, e il nuotatore americano Nathan Adrian, che dopo essersi ripreso da un tumore ai testicoli ha conquistato il suo 15° e 16° titolo mondiale.