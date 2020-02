Anci-SKY sui Valori dello Sport

Di fronte a 100 alunni della scuola primaria Aldo Schmid, i giornalisti Tommaso Liguori e Marco Cattaneo hanno animato la giornata giocando con gli alunni e coinvolgendo alcuni volti noti dello sport cittadino come il palleggiatore Simone Giannelli e il play Toto Forray. Hanno portato i saluti agli alunni anche il Sindaco Alessandro Andreatta e l’Assessore allo Sport Tiziano Uez. Gli alunni hanno ascoltato le testimonianze degli sportivi e hanno posto loro tantissime domande prima di scendere in campo per giocare con loro a mini volley e mini basket.

“Un nuovo modo di raccontare lo sport”

“Sono molto felice della partnership nata tra ANCI e SKY sul tema "Lo sport e i suoi valori" – ha dichiarato Roberto Pella, vicepresidente vicario ANCI -. Oggi con il primo evento ospitato dal Comune di Trento vogliamo insieme lanciare una nuova modalità di narrazione dello sport, partendo proprio dai valori che i territori esprimono. Gli atleti delle squadre della propria città sono figure di riferimento e di riconoscimento per i cittadini, specie per i più giovani che dalle loro storie e dai loro successi possono imparare l'inclusione, la lealtà e il rispetto, l'impegno e la passione, la perseveranza. Ringrazio SKY per aver accettato una sfida innovativa e coraggiosa, perché sport non è solo ingaggi e spettacolo, ma promozione di valori e stili di vita sani per i cittadini e un'opportunità concreta di marketing territoriale e turismo per le amministrazioni locali.”