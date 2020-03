Oggi a #CasaSkySport: Aquilani, Careca, Zaytsev e Berrettini

Calcio, volley e tennis: sono gli argomenti di #CasaSkySport di oggi con gli ospiti del tg sportivo del canale 200 ai quali, come sempre, via social potete fare le vostre domande

La giornata di #CasaSkySport si apre alle 14 con Riccardo Trevisani e Stefano De Grandis che alle 14.30 saranno poi in compagnia di Alberto Aquilani, collaboratore tecnico della Fiorentina di Beppe Iachini. Alle 18.30 con Gianluca Di Marzi ci sarà Careca, l’ex attaccante brasiliano che ha indossato la maglia del Napoli dal 1987 al 1993.

Calcio, ma non solo: alle 19 si parla di volley con Marco Nosotti e Ivan Zaytsev, mentre alle 19.30 è il tennis il protagonista con Stefano Meloccaro ci sarà il numero 8 del mondo, Matteo Berrettini.

Su SkySport24 oggi anche le interviste al giovane difensore ed Milan Matteo Gabbia ed al pilota spagnolo Pol Espargarò.

Infine, alle 20.15 Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò in una nuova puntata di Sky Sport Room-Daily affrontano un tema quanto mai attuale in questo momento: il senso dello sport e del parlarne in questo periodo.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Da non perdere, inoltre su Sky Sport Uno, “Italbasket Day”, una giornata per rivivere le imprese della nazionale azzurra di basket e in particolare le partite che hanno portato allo storico trionfo del 1999, su tutte la finale contro la Spagna (alle ore 12 e alle 21), grazie anche al documentario “Parigi 1999 – 20 anni dopo”.

Ma non solo: su Sky Sport Serie A è il giorno dedicato al Derby di Milano con le stracittadine più belle dell’ultimo decennio. Ma non solo: spazio anche agli speciali che raccontano i campioni di Milan ed Inter, tra cui Van Basten, Maldini, Weah, Sheva, e poi Ronaldo il Fenomeno, Stankovic, Maicon.