Oggi a #CasaSkySport: Giuntoli, Bergomi, Zanetti, Balbo, Montella e Alex Del Piero

Il calcio è il grande protagonista della giornata di Sky Sport24. Alle 13.30 ospite il ds del Napoli, Giuntoli. Poi spazio a due grandi bandiere di Inter e Juve: Javier Zanetti e Alex Del Piero. Come sempre via social potete fare le vostre domande

Grandi ospiti oggi a #CasaSkySport: si parte con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli in collegamento a partire dalle 13.30. E proprio agli azzurri è dedicato lo speciale che ripercorre la loro stagione, in onda oggi all’interno del tg sportivo. Un gustoso antipasto della giornata a tutto calcio che prosegue alle 14 con Riccardo Gentile che sarà in compagnia di Javier Zanetti e Giuseppe Bergomi. Mezz’ora dopo i protagonisti di SkySport24 saranno invece Abel Balbo e Vincenzo Montella.

Alle 18.30 c’è spazio per la vela con Giovanni Bruno in compagnia di Max Sirena, skipper di Luna Rossa e uno dei grandi protagonisti delle ultime edizioni dell'America's Cup.

Nella seconda parte di #CasaSkySport, a partire dalle 19, ci saranno Massimo Marianella e Alessandro Del Piero, l’ex juventino che domani sarà il protagonista della giornata dedicata su Sky Sport Uno.

Nel corso della giornata anche le interviste a Kakà, Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli e oggi collaboratore tecnico di suo fratello Fabio alla guida del Guangzhou e Laura Fusetti, centrocampista del Milan e della Nazionale. Ma non solo calcio: ascolteremo anche le parole di Max Biaggi e del capitano dell’Olimpia Milano, Andrea Cinciarini.

Da non perdere inoltre il “Golden State Warriors Day” dedicato alla squadra che ha scritto la storia del basket americano degli ultimi anni. Su Sky Sport Uno alcune tra le partite più spettacolari di questo straordinario dream team, accompagnate dagli speciali NBA prodotti dalla redazione di Sky Sport. E su Sky Sport Serie A la giornata interamente dedicata a Juventus e Napoli, con le più belle sfide tra le due squadre.