SkySportClassic, amarcord anni '70: da Borg a Cruijff, fino alla Partita del secolo

Un martedì all’insegna degli anni ’70: è quello che potrete rivivere oggi su Sky Sport Uno, con un palinsesto interamente dedicato agli eventi ed ai personaggi che hanno fatto la storia di quegli anni. Uno dei protagonisti di quegli anni è sicuramente Bjorn Borg: riviviamo allora i suoi cinque successi a Wimbledon nel documentario “The Legends of Wimbledon” a lui dedicato.

Sono anche gli anni in cui è nato il concetto di calcio totale grazie al dominio del calcio olandese e, in particolare, quello di Johan Cruijff, senza però dimenticarsi delle sconfitte (Federico Buffa racconta Storie Mondiali – Arancia Meccanica, Germania 1974). Gli anni ‘70 sono stati anche quelli in cui l’NBA ha cominciato a essere quella che conosciamo oggi: questo soprattutto grazie a Julius Erving (Doctor J – Julius Erving), ma anche quelli in cui la Nazionale italiana, dopo il successo europeo del ‘68, aveva cominciato a mettere le basi per tornare al successo mondiale. Nel 1978, tuttavia, solo sfiorato, ma mai dimenticato. A tal proposito, imperdibile il racconto di quel Mondiale messicano e della “Partita del secolo” Italia-Germania 4-3, evento raccontato da Federico Buffa con le sue Storie Mondiali.

E poi Re Cecconi, Gianni Rivera (in un ritratto tracciato da Giorgio Porrà in un “Uomo della Domenica”, il Mondiale Desaparecido del 1978-raccontato da Matteo Marani-, Niki Lauda. E tanti altri. Appuntamento, dunque, su Sky Sport Uno per la giornata amarcord dedicata agli anni ’70.

#SkySportClassic, gli anni '70: la programmazione su Sky Sport Uno