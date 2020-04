SkySportClassic, gli anni '80: da Maradona a Sacchi, passando dall'Italia Mundial

L'appuntamento di oggi su Sky Sport Uno è con gli anni ‘80. Il Napoli di Diego, Platini, Zico, McEnroe sono solo alcuni miti di quegli anni. Insieme alla Nazionale azzurra che in Spagna vinceva il suo terzo titolo mondiale. E, in prima serata, rivediamo il momento più votato da casa con #SkySportYou

Per raccontare gli anni ‘80 impossibile non partire dal successo Mondiale del 1982 e da Diego Maradona, per il “nostro” calcio i due eventi che hanno segnato il decennio. Potremo rivivere quei momenti grazie al racconto di Federico Buffa del Mondiale di Spagna che incoronò l'Italia di Paolo Rossi e quello de "El Pibe de Oro".

E ancora: il documentario con le 50 migliori giocate di Larry Bird, una delle figure più iconiche dell'NBA, il racconto di Gianni Clerici dedicato a McEnroe e l’intervista realizzata da Paolo Condò ad Arrigo Sacchi che, proprio in quel periodo, inaugurava una nuova era per il calcio italiano ed europeo. Gli anni '80 sono anche quelli di campioni come Zico e Platini e del Napoli dei due scudetti. C'è solo l'imbarazzo della scelta!

#SkySportClassic, anni '80: la programmazione di mercoledì 8 aprile su Sky Sport Uno