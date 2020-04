SkySportClassic, anni '90: le Notti Magiche, i miti Jordan, Senna, Sampras

Gli anni ’90, quelli delle Notti Magiche del Mondiale in Italia, passando da Francia '98 fino ai "Maledetti Rigori" di USA 1994. Poi il basket Azzurro che nel 1999 saliva sul tetto d’Europa. Il 1° maggio 1994 diventerà una data che gli appassionati di Formula 1 (ma non solo) non dimenticheranno facilmente: a Imola muore Ayrton Senna. Appuntamento oggi su Sky Sport Uno per la maratona che ripercorre i principali eventi ed i campioni di quel decennio

Tre Mondiali di calcio hanno attraversato gli anni ’90, quelli che oggi potrete rivivere nella giornata interamente dedicata a quel decennio su Sky Sport Uno. Tre edizioni mondiali, vissute tra gioie e dolori. Si comincia con le “Notti Magiche di Italia ‘90” e si arriva a “Blanc et Noir (Francia ‘98)”, passando per “Maledetti Rigori (Usa ‘94). Ma sono anche gli anni in cui nel tennis Pete Sampras domina sull’erba di Wimbledon e in cui Michael Jordan fa la storia sui parquet della NBA (“One on One – Michael Jordan”). Purtroppo sono anche gli anni in cui si piange la scomparsa del campione di Formula 1 Ayrton Senna, che muore tragicamente il 1° maggio del 1994 in un incidente ad Imola. Nel calcio, nel 1991 si festeggia il primo scudetto della Samp, mentre in Serie A giocano campioni come Batistuta, Zola, Del Piero, Weah, Ronaldo il Fenomeno. Nel ’99 la gioia è tutta per l’Italia del basket che sale sul tetto d’Europa battendo la grande Jugoslavia in semifinale e la Spagna in finale.

#SkySportClassic, anni '90: la programmazione di giovedì 9 aprile su Sky Sport Uno