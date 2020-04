Piccoli segnali di ritorno alla normalità nella città cinese dove è partita l’epidemia di Covid-19. Lo scorso 8 aprile è stata decretata la riapertura dopo 76 giorni di lockdown. Hubei ha finora riportato 67.803 casi confermati in totale, di cui 50.008 a Wuhan. A oggi però il numero dei pazienti ricoverati in ospedale per coronavirus è di 320 ma per la prima volta quelli in terapia intensiva sono scesi sotto le 100 unità (51 in gravi condizioni e altri 44 in condizioni critiche). Ieri non si sono registrati nuovi casi confermati nella provincia, ma sono avvenuti tre nuovi decessi, di cui due proprio a Wuhan. 28 i pazienti invece dimessi

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA