Casio resta 'al polso' delle Farfalle azzurre

Casio conferma per il secondo anno la partnership con la Federazione Ginnastica d’Italia, ed in particolare con la Nazionale di Ginnastica Ritmica “Le Farfalle”, con il suo storico Brand di orologi digitali di Casio Vintage.

Le Nazionale di Ginnastica Ritmica in questi anni - grazie ad una ferrea disciplina fatta di allenamenti costanti, dedizione e sotto la guida dell'allenatrice Emanuela Maccarani - ha raggiunto traguardi senza precedenti nella storia italiana di questo sport, sia a livello individuale che di squadra. Le atlete della Ritmica, denominate Farfalle Azzurre per la peculiarità del gesto tecnico che unisce controllo motorio, capacità di espressione ed eleganza del movimento, rappresentano l’unicità dell’Italia nel Mondo. Con il claim “Icons Dream Together” Casio Vintage porterà avanti una campagna di comunicazione che avrà come protagoniste le giovani campionesse della Nazionale di Ginnastica Ritmica: icone del ritmo, unite da un sogno e un obiettivo comune.