Sky TG24, online il nuovo sito!

Vogliamo che skytg24.it diventi sempre di più il riferimento di autorevolezza nel mondo delle news. Abbiamo posto le basi per una crescita poderosa di audience nel 2019 in cui siamo aumentati del 67% nell’arco dei 12 mesi. Ma soprattutto stiamo raccogliendo risultati eccezionali in questi primi mesi del 2020 in cui abbiamo raggiunto oltre 26 milioni di visitatori nel mese di marzo. Testimonianza questa di un forte riconoscimento di Sky TG24 come fonte affidabile di notizie sulla crisi in corso.



Homepage

Il nuovo sito rafforza l’identità di Sky TG24 a partire da una homepage di grande impatto: l’abbiamo disegnata con l’obiettivo di valorizzare al meglio le storie più importanti del giorno e di fornire un’indicazione chiara dei temi più rilevanti.

Video

Abbiamo voluto inoltre rendere ancora più efficace la fruizione dei nostri video, che rappresentano un contenuto distintivo per Sky e che costituiscono un modo fondamentale di raccontare il mondo ai nostri visitatori. La nuova modalità di utilizzo del player è estremamente immersiva e consente agli utenti di godere in pieno la potenza delle immagini e l’esclusività dei nostri contenuti. I video più importanti del giorno saranno accessibili da ogni pagina del sito, così come la diretta web del nostro telegiornale. Vogliamo che i nostri utenti possano essere i primi ad avere un aggiornamento delle notizie.

Spettacolo

Ma non ci siamo fermati qui. Poiché Sky è sport, è news ed è intrattenimento, con il nuovo sito di Sky TG24 nasce anche uno spin off totalmente dedicato al mondo dello Spettacolo. Lanciamo quindi un magazine digitale rivolto agli amanti del cinema, delle serie tv, dei tv shows, della musica, della moda. Anche in questo caso un verticale con una forte identità visiva, arricchito di interviste, recensioni, anticipazioni e da video esclusivi. Due siti in uno quindi, nati da un’incredibile collaborazione in modalità smartworking.

Insomma, da oggi l’ecosistema digitale Sky si fa ancora più ricco e lo fa con tutta la passione e la dedizione che Sky riserva ai suoi clienti.