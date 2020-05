1/12 ©LaPresse

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce altre misure urgenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Le regole saranno in vigore dal 18 maggio al 31 luglio. Da lunedì 18 maggio non ci saranno più limitazioni per gli spostamenti all’interno del territorio della stessa regione, che non dovranno quindi più essere giustificati con l’autocertificazione.