Mercoledì 20 maggio 2020 era una data attesa dagli appassionati di Fortnite. In mattinata Epic Games ha rilasciato l’atteso aggiornamento 12.60 - l’ultimo previsto per la stagione 2 - disponibile per il download su pc e console (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) e successivamente anche smartphone (device Android e, dopo l’approvazione di Apple, anche iOS)

Salva il Mondo

L’aggiornamento di Fortnite 12.60 per Salva il Mondo introduce il “vantaggio cadenza di tiro”: se un’arma caricata gode di questo vantaggio, raggiungerà la carica massima in un tempo ridotto rispetto a prima. Il vantaggio riguarda le seguenti armi

Tutti gli archi (ad eccezione delle balestre)

Dispositivo di lancio Re della Tempesta

Trapassalaser

Crescendo

Lanciatore Nobile

Monsone

Fucile di precisione tubo a vuoto

Fra le novità anche una nuova arma (Schioppo, un fucile ad avancarica) e dei nuovi personaggi: Sea Wolf Jonesy e Ken Filibustiere, due avatar disponibili nel negozio rispettivamente dal 23 e dal 30 maggio). nel negozio.

Modalità Creativa

L’aggiornamento di Fortnite 12.60 per la Modalità Creativa corregge molti bug e problemi tecnici e aggiunge altri oggetti alla Galleria Auto A, Galleria Sport e Galleria oggetti Lo Squalo.

Party Royale

Nella modalità relax di Fortnite sono stati aggiunti il jetpack per gli spostamenti più veloci all’interno della mappa Papaya e il rampino

Battaglia Reale

Epic Games non ha comunicato le novità legate alla Battaglia Reale. Quindi tocherà a gamer e dataminer testare gli effetti dell’aggiornamento di Fortnite 12.60.

Mobile

La versione mobile, invece, permette di personalizzare il layout dell’HUD, disattivare il suono dei passi e altri indicatori mobile nel menù suoni, modificare la zona di pressione dei tasti e dei comandi touch. Inoltre introduce un’opzione che imposta una risoluzione dinamica che varierà quindi in modo automatico per dare priorità alla frequenza di aggiornamento.