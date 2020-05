È morto Claudio Ferretti, voce storica di calcio e ciclismo

Si è spento a 77 anni lo storico giornalista di "Tutto il calcio minuto per minuto", uno dei grandi maestri della radiocronaca. Appassionato di calcio, atletica e pugilato, ma la sua grande passione era il ciclismo

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Si è spento all’età di 77 anni Claudio Ferretti, storico radiocronista che nel corso della sua lunga carriera ha raccontato il calcio e il ciclismo agli italiani. Romano, figlio del grande Mario (a sua volta pilastro del giornalismo sportivo, con l’indimenticabile frase “Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi” coniata il 10 giugno 1949 durante la Cuneo-Pinerolo al Giro d’Italia), negli anni 70 e 80 è stato una delle voci più popolari di “Tutto il calcio minuto per minuto”, ritenuto - insieme ad Ameri, Ciotti e Provenzali - tra i più grandi professionisti della radiocronaca.



Seguiva calcio, atletica, pugilato (sua la radiocronaca del primo match tra Benvenuti e Monzon), ma il ciclismo resta la sua grande passione: racconta la sfida finale tra Bertoglio e Galdos, sullo Stelvio, durante l’ultima tappa del Giro d’Italia del 1975, e poi torna al Giro dal 1998 al 2000 come conduttore del Processo alla Tappa, inventato da Sergio Zavoli. Nel 1988 approda in televisione, conducendo il TG3 e successivamente programmi come “È quasi goal” (con Sandro Ciotti), “Anni azzurri”, “Telesogni” e “L’una italiana”.