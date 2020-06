In occasione della Festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia all’Altare della Patria, che quest’anno si è svolta senza la tradizionale parata, prima di spostarsi in visita a Codogno. Numerosi i presenti che non hanno voluto rinunciare allo spettacolo delle Frecce Tricolori; celebrazioni anche a Milano in Piazza Duomo

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI