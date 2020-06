L'intervista a Spike Lee

La puntata di questa settimana sarà caratterizzata anche dall’unica intervista televisiva per l’Italia al regista Spike Lee. Premio Oscar alla carriera nel 2015 dopo una straordinaria carriera trentennale, una forza creativa che non scende a compromessi ed è ben radicata nella realtà e nella giustizia sociale, Spike Lee ha sempre reso le sue opere un manifesto del suo costante impegno nella lotta a favore dei diritti sociali, soprattutto quelli degli afroamericani, per una filmografia che ha lasciato un segno indelebile nel mondo cinematografico e della produzione televisiva. La sua testimonianza assume quindi un valore assai importante in questi giorni in cui gli Stati Uniti vengono scossi dalle proteste per la morte di George Floyd. Regista e cosceneggiatore, nel 2018, di BlacKkKlansman, film molto apprezzato dalla critica e vincitore di un Oscar come Miglior sceneggiatura non originale, Lee debutta ora con il suo prossimo lungometraggio Da 5 Bloods - Come fratelli, in uscita su Netflix il 12 giugno.