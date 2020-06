In questi giorni la metro di Milano è stata trasformata in una rete spettacolare, in occasione del lancio di Sky Wifi. Un messaggio di ripresa che parte da una delle città più colpite dalla situazione attuale, per il lancio di Sky Wifi, la nuova rete in fibra nata il 16 giugno e che entro fine estate arriverà a coprire 120 città italiane

I passeggeri in attesa sulle banchine della metropolitana di Milano vedono passare un treno luminoso e colorato che sfreccia senza fermarsi, attraversa tutte le stazioni della città e regala ai presenti uno spettacolo unico. Questa narrazione prende vita in un video pensato per la città di Milano che racconta Sky Wifi, il servizio ultra broadband di Sky, lanciato il 16 giugno scorso e disponibile in anteprima da subito per gli abbonati Sky in 26 comuni italiani, tra cui Milano.

In questo modo Sky, dopo aver trasformato il modo di vivere la TV per milioni di famiglie in tutta Italia, vuole cambiare anche il modo di vivere la connettività, con un servizio che garantisce una "broadband experience" radicalmente diversa. Con Sky Wifi, Sky propone una soluzione Triple Play – tv, internet, voce – innovativa, che consente di combinare un'offerta di contenuti di qualità e l'esperienza di visione di Sky Q con una connessione in fibra molto performante.