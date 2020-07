8/20

LIGURIA. Stesse linee guida anche per la Regione Liguria, in cui le attività all'interno degli impianti sportivi sono ripartite dal 26 giugno. In questo caso il registro dei presenti dovrà essere tenuto per 14 giorni e si raccomanda, inoltre, di fornire un'adeguata informazione di prevenzione e rischi del contagio al personale e agli ospiti