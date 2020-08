18/19 ©Ansa

Sarebbero previsti dieci milioni in più per i buoni viaggio per i disabili, da utilizzare per taxi o Ncc, per aiutare la ripresa del trasporto pubblico non di linea. Il buono viaggio rimarrebbe pari al 50 per cento della spesa sostenuta fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020