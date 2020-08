La carriera nel cinema

L’attrice, sceneggiatrice e drammaturga italiana era nata il 31 luglio 1920 a Milano. Fin da giovanissima si appassiona al teatro di prosa e a quello operistico musicale. L’esordio al cinema è datato 1950 in "Luci del Varietà" di Federico Fellini e Alberto Lattuada. Saranno innumerevoli le pellicole interpretate da Valeri in oltre 50 anni di carriera. Tra le altre: "Totò a colori" (1952), "Villa Borghese" (1953), "Le signorine dello 04", "Un eroe dei nostri tempi" e "Piccola Posta" (1955); "Il vedovo" (1959). Poi gli anni Sessanta e Settanta, quando recita anche in più di un film all’anno. Fino agli anni Duemila: "Tosca e le altre due" (2003) è una delle ultime apparizioni sul grande schermo.