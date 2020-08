Per quanto riguarda i contenuti estetici presenti all’interno dell’aggiornamento 14.00, sono di importante rilevanza le skin dedicate ai vari eroi, alcuni dei quali disporranno chiaramente di varianti con e senza costume. In arrivo anche Silver Surfer.

Le novità di gameplay

Epic Games ha confermato la possibilità di “diventare super” con una serie di poteri come i Guanti Arcani di Doctor Doom, lo Scudo di Rovi di Groot e la tavola di Silver Surfer, oltre a vari altri in arrivo nella stagione. Ci saranno poi varie nuove zone come “Il Dominio di Doom” a Parco Pacifico, il “Cimitero di Sentinel” e vari altri. È stata già presentata anche una nuova arma, il fucile a energia Stark Industries che dà diversi vantaggi. Le Stark Industries metteranno in circolazione una serie di droni da consegna: abbattendoli si ottengono armi potenti e abilità eroe. Ci sono inoltre varie modifiche al sistema di pesca: sono disponibili vari nuovi pesci, con vari effetti ed è stata anche aggiunta una nuova canna da pesca “Pro”.