Diverse centinaia di persone hanno partecipato questa mattina a Paliano ai funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a calci e a pugni a Colleferro nella notte tra sabato e domenica. Tutti in maglia bianca, in segno di “purezza e gioventù”, come chiesto dalla famiglia. Così come il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presente con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. C'era anche il dirigente della Roma Bruno Conti in rappresentanza della squadra per cui tifava