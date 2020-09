Arricchiranno lo spettacolo performance imprevedibili da parte dei vip partecipant i, e le esibizioni stesse faranno parte della gara musicale. Perfino il conduttore si metterà “in gioco” in una delle fasi della contesa. A conclusione di ogni puntata, la squadra vincitrice guadagna il diritto di tornare la settimana successiva, pronta a difendere il titolo dall’assalto di una nuova squadra, assemblata dal caposquadra sfidante, che “ingaggerà” personaggi scelti ad hoc per contrastare gli avversari.

Il nuovo show di prima serata di TV8 è nel segno di Enrico Papi . Dopo il successo di critica e ascolti di Guess My Age, Papi raddoppia e conduce Name That Tune – Indovina La Canzone , prodotto da Banijay Italia , la gara musicale tra Vip alle prese con giochi divertenti e d’improvvisazione, in prima tv assoluta, su TV8, dal 15 settembre, ogni martedì, per cinque settimane, alle ore 21.25 .

Name That Tune è dunque la declinazione moderna del concetto di game show. Il format è nato in America nel 1952 su NBC Radio, dove è andato in onda per la prima volta, ed è stato poi adattato in tutto il mondo in più di 25 Paesi con versioni di programmazione quotidiane o settimanali. Lo show ha riscosso successo anche in Italia: dal 1957 al 1960, con il nome “Il Musichiere”, condotto da Mario Riva sul Programma Nazionale; in seguito è stato lo stesso Enrico Papi a riportarlo alla ribalta e al successo di critica e di pubblico per oltre un decennio.

L’appuntamento con Name that tune è per domani, martedì 14 settembre alle 21.25 su TV8.