E' ripartita la scuola. Dopo mesi di attività ridotta e da casa a causa del COVID-19, gli studenti sono tornati in classe. Dopo giorni di preparativi per la sistemazione delle aule secondo i protocolli prescritti, i ragazzi si sono presentati agli ingressi degli istituti rigorosamente in mascherina. Grande attenzione da parte del personale scolastico: misurazione della febbre, ingressi scaglionati, gel per disinfettare le mani. Ecco com'è andata