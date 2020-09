Da stasera, giovedì 17 settembre al via le Audizioni: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika alla ricerca delle nuove realtà musicali. Conduce Alessandro Cattelan. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV

Tutto è pronto per il ritorno del talent musicale di Sky prodotto da Fremantle e condotto anche quest'anno da Alessandro Cattelan . La nuova giuria è composta da quattro forti personalità, artisti molto diversi per gusti e cultura musicale. Due new entry e due ritorni in famiglia. Hanno scritto tanto i ragazzi quest’anno e, nella prima fase, si sono candidati in circa 40mila . Dopo la scrematura iniziale, i migliori sono arrivati davanti al tavolo dei giudici – tutto nuovo, a forma di X – per le Auditions di #XF2020 , raccontate a partire da stasera alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV ; il venerdì , in prima serata, su TV8 .

approfondimento

Torna X Factor: le novità della stagione 2020

Come sempre, saranno tre le fasi di selezione che i ragazzi dovranno superare: le prime emozionanti Audizioni, in cui l’obiettivo per loro è sempre ottenere almeno 3 sì; il Bootcamp con il temuto momento delle sedie; e la nuova fase delle Last Call, l’ultima chance per poter entrare nel gruppo dei 12 protagonisti dei Live di X Factor 2020, che si svolgeranno, in diretta, a partire dal 29 ottobre.

Ecco allora tutte le date da non perdere. Le Audizioni: 17 e 24 settembre e 1° ottobre. Bootcamp 8 e 15 ottobre, Last Call il 22 ottobre, per arrivare ai Live di X Factor 2020 dal 29 ottobre.