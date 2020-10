Arriva il tanto atteso momento dell’assegnazione delle categorie: stasera, giovedì 8 ottobre, Alessandro Cattelan comunicherà a ciascun giudice la categoria di cui sarà il mentore e darà il via alla prima parte dei Bootcamp di X Factor 2020.

Arriva così il temutissimo momento delle sedie per lo show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky e NOW TV; tra i giovani artisti che per ciascuna categoria hanno superato il primo step di selezioni, le Auditions, a ogni giudice spetterà l'onere di selezionarne solo 5.

I primi a comporre la propria squadra sono HELL RATON e MIKA. Per EMMA e MANUEL AGNELLI le scelte sono rinviate alla prossima settimana. Con il Bootcamp ha inizio anche la competizione al tavolo della giuria. Per i 4 giudici, infatti, è arrivato il tempo di costruire la propria squadra, per farlo occorrerà essere rigorosi e anche agguerriti: solo i migliori - tra le tante voci, proposte originali e realtà musicali che hanno superato le Auditions - riusciranno ad ottenere la fatidica sedia che vale il passaggio alla fase successiva. La regola prevede, infatti, che ciascun giudice ha a disposizione solo 5 sedie, una per ciascun componente scelto, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, il fatidico e temutissimo “switch”, con cui decidere di dare il posto ad un altro concorrente. Le probabilità che il giudice cambi idea e decida per lo “switch” sono sempre altissime: così, la gara si fa durissima per gli artisti che, oltre ad ottenere una sedia, dovranno sperare fino all’ultimo minuto di poterla mantenerla fino alla fine della puntata.