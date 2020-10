Per Emma ed i suoi Under uomini e Manuel Agnelli, che seguirà i gruppi, è arrivato il momento di scegliere i cinque talenti da portare all’ultima fase di selezione. Appuntamento stasera con la “giostra delle sedie”: dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand

Dopo gli Over di Mika e le Under Donna di Hell Raton, stasera, giovedì 15 ottobre, è il momento del Bootcamp di Manuel Agnelli e dei suoi Gruppi e di Emma e gli Under Uomini. L’obiettivo, come sempre, è scegliere la squadra più forte per puntare così alla vittoria di X Factor 2020. Continua così anche questa settimana la giostra delle sedie al fine di completare tutte le squadre dello show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky e NOW TV, in vista dell’ultima fase di selezione. La regola è sempre la stessa: una volta assegnate tutte e cinque le sedie, per il giudice al banco di prova sarà inevitabile lo “switch”. Per gli artisti non sarà facile convincere i giudici: sarà necessario mostrare grinta e un altro lato di sé, dopo quanto già mostrato alle Audition. Accettare il giudizio e il verdetto finale non sempre sarà facile: nessuno potrà dirsi al sicuro fino al completamento della squadra, e anche per lo stesso giudice sarà complicato trovare il quintetto giusto, che sia equilibrato, coerente, semplicemente il migliore possibile.

Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta commenteranno le scelte del giudice protagonista del Bootcamp, seduti comodi nella saletta accanto allo studio, a volte condividendo le scelte, altre in aperto dissenso. Con questa puntata, le squadre iniziano così a prendere forma in attesa della Last Call: un’ultima chiamata per essere tra i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2020.

