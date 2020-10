Autocertificazione ottobre per regioni: scarica il modulo in pdf

Ecco il modello di autodichiarazione obbligatorio per gli spostamenti notturni in Lombardia, Campania e Lazio

Il sito del Ministero dell'Interno ha messo online il modulo di autocertificazione aggiornato a ottobre 2020 e divenuto obbligatorio per circolare in Campania, Lazio e Lombardia durante le ore del coprifuoco. Le tre regioni italiane, infatti, hanno imposto nelle ore notturne delle limitazioni alla libera circolazione dei cittadini come misura per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Coprifuoco: dove e in che orari

In Lombardia e Campania il coprifuoco notturno è dalle 23 alle 5 del mattino e partirà oggi (giovedì 22 ottobre). Sarà in vigore fino al 13 novembre. Nel Lazio invece si partirà domani (venerdì 23) e durerà per 30 giorni (fino al 23 novembre). Differente anche la fascia oraria interessata che sarà dalle 24 (un’ora dopo) fino alle 5 del mattino.

Come compilare l'autocertificazione

Questa autodichiarazione dovrà essere mostrata durante i controlli di polizia per giustificare l’allontanamento da casa in queste fasce orarie. Potrà essere compilata anche al momento del controllo stesso e, il ministero sottolinea come il modulo dell'autodichiarazione sia anche in possesso degli operatori di polizia.

Nel modulo di autodichiarazione dovranno essere compilate con le seguenti informazioni:

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Documento di identità

Residenza e domicilio

Numero di telefono

Il motivo della deroga al divieto di spostamento : 1) comprovate esigenze lavorative; 2) motivi di salute; 3) altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;

: 1) comprovate esigenze lavorative; 2) motivi di salute; 3) altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio; Il luogo di partenza e quello di arrivo

Ai sensi del DPR 445/2000, in caso di falsa dichiarazione si rischia fino a 3 mila euro di multa.