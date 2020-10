5/27

NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA, È POSSIBILE, PER GLI SPORT DI CONTATTO, CONTINUARE GLI ALLENAMENTI SECONDO MODALITÀ INDIVIDUALI?



Le sessioni di allenamento di atleti professionisti e non è consentita a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Ciò è possibile anche per le attività dilettantistiche di base, se svolte a livello individuale: non sono consentite per quest'ultime gare e competizioni