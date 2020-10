Il nuovo Dpcm, in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre. La raccomandazione è quella di restare a casa se non per motivi di lavoro, scuola o necessità di ogni genere, con alcune attività che dovranno chiudere anticipatamente rispetto ai normali orari. Cosa si può fare prima e dopo le 18? Ecco una guida per fare chiarezza...

CORONAVIRUS, I DATI IN TEMPO REALE