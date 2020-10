Giovedì 29 ottobre all'appuntamento con il primo Live di X Factor ci saranno anche Emma Brown , El Paperon , Manuel Lambs , Mikamaus , e ovviamente, Quackelan. Topolino dedica la copertina (in edicola da domani) ai giudici "paperizzati" del talent di Sky

Le guest star di questa stagione di X-Music saranno quattro giudici molto speciali e un conduttore d’eccezione: Emma Brown , El Paperon , Manuel Lambs , Mikamaus , e Quackelan sono infatti le paperizzazioni di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e Alessandro Cattelan. Settimana dopo settimana, diversi personaggi si alterneranno tra le storie: Paperino , Archimede , i Bassotti , Paperina , Gastone … Presenza fissa, invece, Paperoga che, da grande appassionato dello show, vorrebbe a tutti i costi ottenere un qualsiasi ruolo pur di calcare quel palco (partecipante, giudice, tecnico, aiutante…), ma sempre con risultati comici. La serie, sceneggiata da Pietro B. Zemelo e disegnata da Alessandro Perina e Luca Usai , offre gag divertenti, ma anche molti spunti profondi sul significato della musica “per chi la fa” e, più in generale, sul bisogno di creare e comunicare con la propria arte.

Lo show musicale più atteso di tutta Paperopoli? Ovviamente X Music... Nel numero di Topolino in edicola da mercoledì 28 ottobre , e per le 6 settimane successive, la serie a fumetti X-Music 2020 sarà infatti ambientata nell’affascinante dietro le quinte dello spettacolo televisivo prodotto da Zio Paperone , tra un cast d’eccezione, addetti ai lavori pasticcioni e soprattutto tanta voglia di fare bella musica.

Si parte su Topolino 3388 con il prologo, intitolato Giovani speranze, in cui Quackelan, sempre presente in tutte le storie, farà entrare i lettori nel backstage dello show, e con il primo episodio Sotto i riflettori, con Emma Brown e El Paperon. I giudici si alterneranno poi nelle uscite successive come co-protagonisti delle singole puntate.