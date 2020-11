La zona arancione corrisponde ad un'area con più criticità rispetto alla gialla, ma inferiore alla rossa. Oltre alla regole per tutti del Dpcm, ci sono ulteriori limitazioni: divieto di spostamento fuori dal comune e dalla regione, più la chiusura di bar e ristoranti. Le misure sono valide per 15 giorni con possibilità di modifica delle fasce in base all'andamento epidemiologico. Le altre misure nazionali (come da Decreto) saranno in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre

TUTTE LE MISURE DEL NUOVO DPCM