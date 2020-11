La zona gialla è quella dove rientrano le regioni d'Italia dove il rischio contagio è meno critico. Non ci sono ulteriori limitazioni se non le norme generali valide per tutti previste dall'ultimo Dpcm. Dunque, tra le altre, coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5, didattica a distanza per superiori e università, bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 18. Le misure, come da decreto, saranno in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre

TUTTE LE MISURE DEL NUOVO DPCM