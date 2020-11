Il doppiatore è morto all'età di 89 anni: con la sua voce hanno sognato generazioni di bambini, incantati dai racconti delle gesta di Holly, Benji, Mark Lenders... Raccontava: "I testi della telecronaca me li scrivevo da me, spesso andavo a braccio"

Intere generazioni di bambini hanno provato a ripetere le loro gesta, dal "tiro della tigre" alla "catapulta infernale", fino a quelle parate impossibili saltando da un palo all’altro. E l’hanno sempre fatto immaginando quella telecronaca, con quella voce nella testa.



La voce delle telecronache di Holly e Benji, riconoscibilissima, era quella di Sergio Matteucci, venuto a mancare oggi all’età di 89 anni. Ed era una vera telecronaca – infinita come i campi “in collina” e come le partite di quei tornei – perché come spiegava lui stesso “mi arrivava una traduzione dal giapponese, ma dovendo fare una telecronaca non potevo seguire sia il monitor che il leggio. Dissi dunque alla Fininvest che non avrei potuto seguire le indicazioni della direzione perché mi facevano perdere troppo tempo, facevo il telecronista a tutti gli effetti e spesso andavo a braccio”.



Ha narrato le imprese di Holly, Benji, Mark Lenders, Julian Ross… parlandone come se fossero giocatori veri ed esaltandone gesta, gol, mosse più o meno impossibili. Ma anche di Mila e Shiro, altro cartone cult di una generazione che è cresciuta sognando con la sua voce. Dai cartoni, poi, è passato ai film, lavorando come doppiatore in film come Rocky 2, Toro Scatenato, Cinderella Man, Scarface. Fino al calcio "vero", prestando la sua voce per alcuni servizi di Domenica Sprint e facendo il radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per Minuto nella stagione 1982-1983.