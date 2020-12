Per la semifinale di X Factor una manche featuring- con Alberto Ferrari dei Verdena, Elio, Madame, Lazza, Izi- e una mysong. Appuntamento da non perdere per conoscere chi dei cinque concorrenti accederà alla finale. Ospiti i Pinguini Tattici Nucleari. Stasera dalle 21.15 su Sky e NOW TV, disponibile on demand e su Sky Go

Ultima chance per conquistare il biglietto d’ingresso alla finale di X Factor 2020, quella che si giocherà oggi, giovedì 3 dicembre, su Sky e NOW TV. Cinque gli artisti in gara nella semifinale dello show di Sky prodotto da Fremantle, alla cui guida c’è Alessandro Cattelan. A questo appuntamento decisivo, Hell Raton arriva con due Under Donne, un concorrente a testa per Emma e i suoi Under Uomini, Mika e i suoi Over e Manuel Agnelli e i suoi Gruppi.

La prima manche di domani sera è caratterizzata dai featuring: ogni concorrente potrà provare l’emozione di cantare al fianco di un artista affermato. I Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di Muori Delay accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, N.A.I.P. avrà al suo fianco Elio per cantare La canzone mononota, Blind interpreterà Baby con Madame, Casadilego sarà insieme a Lazza con il brano Catrame, Mydrama si esibirà con Izi sulle note di Chic.