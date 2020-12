13/15 ©Getty

Le somministrazioni sono scattate in decine di ospedali del servizio sanitario nazionale in Inghilterra, in Scozia e in Galles. Ciò nonostante, L'NHS ha invitato i cittadini a non aspettarsi convocazioni di massa in pochi giorni: coloro che ne hanno diritto saranno contatti di persona e gradualmente dal sistema sanitario